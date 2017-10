Banrisul deve retomar os serviços em Paverama

A agência do Banrisul irá retomar as atividades em Paverama. A informação foi confirmada pela gerência do banco do município, que em virtude das muitas conversas e boatos existentes na cidade resolveram informar de forma oficial à Administração Municipal de Paverama sobre o fato.

A Reunião ocorreu no Gabinete do Executivo Municipal, com a presença dos responsáveis pela agência no município, secretários municipais, Vice-prefeito Elemar Dickel e Prefeito Vanderlei Markus. O banco após passar por processo licitatório irá iniciar os trabalhos de reconstrução do prédio.

Os funcionários do Banrisul de Paverama foram remanejados para outras cidades. A agencia deve retomar suas atividades normais no início de dezembro.

Texto: Ascom Paverama