Barracão de Natal: voluntários começam o trabalho segunda-feira

A atividade dos voluntários na confecção e ajustes de enfeites para o Natal iniciou na segunda-feira (2), no “Barracão do Natal”, localizado junto ao prédio do Centro Cultural Celso Brönstrup, no Centro, em frente da feira do produtor. O objetivo foi concluir a atividade ainda na primeira quinzena de novembro, para não atrasar a abertura do Natal 2017, programada para dia 24 de novembro.

De acordo com a primeira-dama de Estrela, Carine Schwingel, todas as pessoas que tiverem algum tempo livre podem participar da ação. “Não é preciso nem ter muito conhecimento em ornamentação e nem um dia inteiro disponível. O trabalho pode ser feito assim como é a disponibilidade do voluntário”, explica.

O Barracão irá funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. As equipes irão confeccionar enfeites novos e reformar peças utilizadas em outros anos. Nesta edição o Natal de Estrela terá muitas novidades, com investimentos em iluminação e interação com o público.

“Estamos concentrando a programação no Parque Princesa do Vale. Porém, como já é de costume, todos as ruas centrais e bairros receberão ornamentos”, frisa Carine.

Site e aplicativo

A edição 2017 também contará com novidade, no que se refere à informação e comunicação. O Natal de Estrela terá um site, no qual serão publicadas informações sobre a programação, galerias de imagens dos eventos e ainda, vídeos e notícias dos eventos. O site entrará no ar ainda no mês de outubro.

Também está sendo desenvolvido um aplicativo para identificar os pontos de gastronomia da cidade. A ideia é oferecer ao turista um cardápio eletrônico, com informações sobre os pontos de alimentação e os principais pratos servidos em bares e restaurantes da cidade.

Serviço

O Barracão do Natal fica na Rua Bruno Schwertner, no Centro, em Estrela. O horário de funcionamento é das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h, de segunda à sexta-feira. Para ser voluntário é preciso ir até o Barracão, durante o horário de funcionamento e participar.

Texto: Ascom Evento de Natal