Beneficiários do CadÚnico recebem kit digital

Noventa beneficiários colinenses dos programas sociais mantidos pelo Governo Federal (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Luz para Todos) serão contemplados com kit digital. O material será entregue somente para os que possuem cadastro no CadÚnico. O objetivo é incentivar a conversão do sinal analógico para o digital, garantindo uma imagem mais nítida, som de melhor qualidade; fim dos ruídos e interferências; e possibilidade de mobilidade e interatividade. Em Colinas, o sinal analógico será desligado em 31 de janeiro de 2018.

O kit é composto por um conversor, um controle remoto e duas pilhas, uma fonte de alimentação, um cabo RCA, um corpo antena, 12 varetas, um suporte para vareta com mastro, um saquinho com parafusos, porcas e arruelas e oito metros de cabo coaxial. Para retirá-lo, o beneficiário deve se dirigir à agência dos Correios da cidade mediante agendamento prévio por meio da central de atendimento 147 (ligação gratuita); e possuir, em seu nome, uma linha telefônica móvel. Com o número do celular em mãos, será possível agendar a retirada do kit gratuito de tv digital, pois será enviado uma mensagem SMS com o código de confirmação, e a data da retirada será enviada via correspondência. Na data da retirada do kit gratuito de tv digital, a pessoa precisa estar com algum documento de identificação como por exemplo o RG, e também o número do NIS.

O programa foi apresentado em treinamento realizado na última semana. Participaram da formação regionalizada a coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Jaqueline Scottá, e o assistente social João Pedro Greff. Dúvidas podem ser sanadas pelo telefone 3760-4014.

Texto: Ascom Colinas