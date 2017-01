“Benefícios da dança” é sobre isso que a educadora física Bárbara Stédile aborda no artigo de hoje

A dança nos traz inúmeros benefícios. Ela é uma atividade muito prazerosa, onde além de diversão são queimadas muitas calorias,o que também faz muito bem à saúde. Esses benefícios são como um brinde, pois a dança traz muitas sensações boas, principalmente de bem estar.

Quem pratica a dança sabe o quanto ela é incrível, principalmente no nosso dia a dia, então para você usufruir dos benefícios, listei alguns que podem ser percebidos, a partir da prática:

• Saúde e bem estar: a dança aumenta o batimento cardíaco, com isso as calorias vão as alturas, e promovem uma sensação de bem estar, e de missão cumprida.

• Condicionamento físico: ela ajuda a ter mais fôlego, mais resistência para as atividades diárias ou treinamentos.

• Postura: a dança melhora muito a postura, e ajuda a deixar a coluna ereta, ajudando na prevenção de hérnias de disco e dores no ciático.

• Coordenação, ritmo e equilíbrio: a dança ajuda muito na coordenação motora, além de ser um estimulante para o cérebro.

• Memória: a dança ajuda muito na memória, faz você decorar os passos, e deixa ela afiada.

• Auto estima: a dança eleva a auto estima e ensina que nada é impossível. Cada pessoa é única e merece respeito. Quando superamos o medo de sermos nós mesmos tudo fica mais pequeno e a vontade de dançar cresce cada vez mais.

• Tonificação muscular: a dança ajuda na perda de gordura, pois eliminamos muitas calorias durante a sua prática, ajudando a tornear a musculatura e também afinar a cintura.

Quem dança seus males espanta. Experimente dançar, matricule-se, encontre o seu ritmo preferido e sinta-se a vontade. É importante frequentar no mínimo três aulas, antes de tirar conclusões, e se gostar, depois disso não pare mais de dançar.

Bárbara Stédile – Estudante de Educação Física