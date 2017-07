“Benefícios de praticar exercício físico no inverno ” – por Bárbara Stédile

O frio se aproxima e a vontade de treinar ou fazer alguma atividade física vai embora, e dificilmente o exercício ganha a briga contra a preguiça. Deveríamos analisar que “corpos de verão são construidos no inverno”, está frase realmente é verdadeira, para que quando chegue o verão você já esteja em uma melhor condição física. Se pararmos para pensar, começar a treinar perto do verão não tem o menor sentido, quando você começar a ficar com uma melhor condição física já entra o inverno e na continuidade à desistência.

E o que você não desconfiava, é que se parar com os exercícios estará desperdiçando o melhor período do ano para a perda de peso e definição muscular.

Os treinos no inverno trazem muitos resultados satisfatório para o emagrecimento, pois no inverno precisamos nos aquecer, assim o nosso corpo tem um gasto calórico muito maior, por isso temos fome de alimentos mais pesados como pães, pizzas, pinhões etc. Isso é normal pra qualquer pessoa. Seu corpo só está dando sinais que você está com o metabolismo muito acelerado.

As grandes vantagens de treinar no inverno são manter uma dieta equilibrada com uma nutricionista, praticar atividades físicas, para que seu gasto calórico extra o ajude a chegar a seus objetivos. Faltam mais ou menos três meses para o início do calor, ainda da tempo de começar, não deixe a preguiça lhe abater, pense em como você quer ficar para o verão.

Bárbara Stédile – Estudante de Educação Física