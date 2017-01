Biblioteca promove Feira de Troca de Livros e Semana do Perdão

A Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, localizada na rua Dr. João Carlos Machado, 1000, junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, promove programação especial na segunda quinzena de janeiro, alusiva ao período de férias escolares.

Na próxima semana – 16 a 20 – o espaço realiza a 7ª Feira de Troca de Livros. Interessados em novas histórias, poderão trocar seus livros já lidos, em bom estado de conservação, sem folhas rasgadas e sem rasuras, por outros livros para o acervo particular. Basta trazer o livro parado na estante e trocar por outro disponível para leitura.

Já na outra semana – 23 a 27 – a Biblioteca promove a Semana do Perdão. A medida visa recuperar livros emprestados do acervo público municipal, que não foram devolvidos, com perdão de multa pelo atraso. O objetivo é garantir que mais leitores tenham acesso a esses livros. Ao final das duas ações, será sorteado um livro entre os participantes.

A Biblioteca Pública atende diariamente, com horário estendido em segundas-feiras, das 9h às 18h30min. De terça à sexta-feira, o horário é das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

Texto: Ascom Arroio do Meio