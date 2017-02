Biossegurança será o tema central dos seminários na Suinofest

Em reunião com o Conselho Técnico e Operacional da Suinocultura do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa), ocorrida na manhã de quinta-feira (16), na Dália Alimentos, a equipe da Aci-e acompanhou as definições dos temas que serão tratados no eixo Seminário, na Suinofest 2017.

“Biossegurança” será o tema central a ser discutido por toda a cadeia produtiva, com o apoio da Embrapa. Na pauta, também serão trabalhados os temas “limitação de uso de microbianos na produção” e “Bem-estar animal”.

A reunião contou com a presença de representantes da Fetag, da Secretaria de Agricultura do RS, da Associação dos Criadores de Suínos do RS (Acsurs), e com lideranças da Dália Alimentos.

Fonte: Ass. de Imprensa da Aci-e

Foto: Lívia Oselame