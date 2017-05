BM captura três indivíduos em Lajeado

Três indivíduos foram capturados pela Brigada Militar na sexta-feira (19). Um deles foi encontrado no bairro Universitário. A guarnição tinha conhecimento de mandado de prisão em aberto contra o indivíduo pelo crime de tráfico de drogas. Então deslocou até seu endereço no bairro Universitário onde localizou o mesmo. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido a UPA posteriormente a DPPA.

Outro foi encontrado no bairro São Cristóvão. A guarnição estava em patrulhamento pela Av. Senador Alberto Pasqualini, próximo a escola Érico Veríssimo, quando foi avistou o indivíduo. Na tentativa de abordagem o mesmo fugiu da guarnição por uns 100 metros, quando um dos policiais correu atrás do indivíduo. Ele foi alcançado no estacionamento do Imec São Cristóvão. O indivíduo resistiu a prisão sendo necessário o uso da força. Posteriormente foi apresentado na DPPA para registro.

Por fim, outro indivíduo foi encontrado no bairro Santo Antônio. A guarnição estava em patrulhamento pelo bairro, quando abordou um indivíduo e constatou que havia um mandado de prisão em seu desfavor. Foi lhe dada voz de prisão e conduzido a UPA posterior DPPA.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom BM