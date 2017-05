No mês de abril, a Brigada Militar de Lajeado efetuou 56 prisões por delitos considerados mais graves. Foram 26 prisões por furto/receptação; três por roubo; cinco por arma de fogo; 11 foragidos; sete por tráfico entorpecentes e quatro por facilitação de fuga no Presídio.

Comparando o mês de abril de 2017 com o mesmo mês do ano anterior, houve um aumento no número de prisões. Em abril de 2016 foram 40 prisões.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom BM Lajeado