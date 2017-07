BM forma 157 novos soldados para reforçar policiamento ostensivo

A Brigada Militar formou, na quarta-feira (19), 157 novos soldados que vão exercer atividades de polícia ostensiva. A cerimônia do curso superior de Tecnologia em Aplicação de Polícia Militar ocorreu no Parque General Osório, em Tramandaí, e teve a presença do comandante-geral da BM, coronel Andreis Silvio Dal’Lago, paraninfo da turma. Com as formaturas que ocorrem até sexta-feira (21), serão mais 1.018 soldados atuando no combate ao crime.

Os formandos prestaram homenagem ao soldado Thales Ferreira Floriano, tombado em serviço em agosto de 2016. Iniciada em 16 de dezembro de 2016, a capacitação envolveu 1.600 horas-aula e englobou disciplinas humanísticas, profissionais e técnicas, tais como direitos humanos, sociologia da violência, policiamento comunitário, defesa pessoal, medicina legal, policiamento ostensivo e direito penal.

Segundo o comandante-geral da BM, a chegada de 1.018 policiais é um momento histórico de crescimento real do efetivo. “Nas últimas décadas, o número de PMs que saem é maior do que ingressa. A expectativa é de que, a partir de agora, invertemos o processo, ampliando o combate ao crime e a percepção de segurança à população”, afirmou. “Estou honrado por receber a distinção de paraninfo. Muito obrigado a cada um de vocês por me concederem essa honra”, acrescentou.

Reforço de efetivo

Nesta quinta (20), às 11h, se formam 398 alunos da EsFES de Montenegro, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, cujo paraninfo é o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer. Na sexta (21), às 11h, é a vez das turmas de Porto Alegre (291 alunos) e Canoas (145 alunos). A cerimônia também será no Gigantinho e o paraninfo será o governador José Ivo Sartori.

Texto: Ascom RS