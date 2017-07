BM vai formar mais de mil novos soldados nesta semana

A Brigada Militar (BM) vai formar mais de mil novos soldados destinados ao policiamento ostensivo. Os policiais militares estarão nas ruas ainda esta semana.

Na quarta-feira (19), às 14h, será a formatura da turma que fez o curso na Escola de Formação e Especialização de Soldados (EsFES) de Osório, no Parque Luiz Osório, em Tramandaí. O paraninfo escolhido pela turma é o comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio Dal`Lago.

Na quinta-feira (20), às 11h, está programada a formatura da turma da EsFES de Montenegro, no Ginásio Gigantinho, em Porto Alegre, e o paraninfo é o secretário de Segurança Pública, Cezar Schirmer.

E, na sexta-feira (21), às 11h, será a vez das turmas de Porto Alegre e Canoas. A formatura também será no Ginásio Gigantinho, na capital. De acordo com o comandante-geral da corporação, com os novos soldados e o consequente aporte de efetivo, os pequenos municípios terão uma atenção especial.

Texto: Ascom RS