Bolsa Família: CRAS participa de capacitação

O Bolsa Família possui diversos sistemas que compõem e auxiliam na gestão municipal do programa, entre eles está o Sistema de Benefícios do Cidadão (SIBEC), uma ferramenta responsável pela administração dos benefícios financeiros que permite ao usuário realizar consultas e manutenções, além da visualização de relatórios a respeito dos benefícios e demais conteúdos relacionados à operacionalização.

Com o objetivo de proporcionar aos servidores municipais possibilidade de qualificação a respeito dessa ferramenta, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Colinas esteve participando do curso Operação do SIBEC, ofertado pela Caixa Econômica Federal. O município esteve representado pela coordenadora Deise Hermes e a Assistente Social Letícia Prado. As aulas ocorreram dias 16 e 17 de maio, em Porto Alegre. Hoje, Colinas possui em torno de 100 famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico). Destas, 25 são beneficiárias do Bolsa Família.

Texto: Ascom Colinas