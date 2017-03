“Bom pra Elas” ocorre no dia 26 de março

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que ocorreu em 08 de março, a primeira e segunda-dama, Joice Locatelli e Beatriz Ciceri, em parceria com a coordenadora do DAS, Andrea Genaro, organizam a primeira edição do evento “Bom pra Elas”. Segundo Joice, a intenção é oferecer às bom-retirenses algumas horas de lazer, fazendo com que elas reservem este dia para cuidar da saúde e da estética.

“Trabalhar a autoestima da mulher é fundamental. A mulher do século XXI ocupa muitos espaços e está presente em muitas atividades durante o dia. Trabalha, estuda, ajuda na educação dos filhos e, às vezes, as horas que restam do dia são a do descanso. A gente busca, com este evento, fazer com que as bom-retirenses reservem esta data para elas e junto da gente possam se sentir bem, relaxadas e lindas, como são” conta a primeira-dama.

O evento:

Para que o “Bom pra Elas” se tornasse viável, a organização busca parcerias com profissionais da área da estética. Até agora, já se tem confirmado os serviços de design de sobrancelha, podologia, depilação egípcia de buço, massagem, limpeza de pele, corte de cabelo, penteado e maquiagem. Além disso, a Secretaria da Saúde vai oferecer atendimento de nutrição e exames rápidos. Andrea Genaro conta que algumas empresas irão patrocinar a atividade e, ao longo das próximas semanas, todos os parceiros serão divulgados.

O evento ocorrerá no dia 26 de março, no período da tarde, no Parque Pôr do Sol. No mesmo local e horário, acontecerá o Encontro de Carros Antigos, o que dá a possibilidade de uma programação ao casal.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul