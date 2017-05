Bom Retiro do Sul adere ao Programa Primeira Infância Melhor

Recentemente, o município de Bom Retiro do Sul aderiu ao Programa Primeira Infância Melhor (PIM). O termo de adesão foi assinado no Gabinete do Prefeito Edmilson Busatto, pela responsável pela 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, Gianine Sandri.

A iniciativa vai oportunizar orientação às famílias, a partir de sua cultura e atividades lúdicas, sobre o desenvolvimento das crianças de zero a três anos e gestantes. O PIM possibilita alcançar a população em vulnerabilidade social, orientando essas famílias na educação e cuidado com suas crianças e estimulando suas capacidades, para que cresçam em condições de equidade a crianças de melhores condições socioeconômicas.

O PIM é atualmente reconhecido como uma das tecnologias sociais mais consistentes para o cuidado com as infâncias na América Latina, com baixo custo e alto impacto social. O programa é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com vários setores do governo, em especial a Secretaria de Estado da Educação, a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado da Justiça e Desenvolvimento Social.

Atualmente o PIM está presente em 261 municípios do Estado. São mais de 2,6 mil visitadores que atendem a 52,9 mil famílias, 58 mil crianças beneficiadas e cerca de 8 mil gestantes atendidas. O PIM apresenta-se como elemento inovador nas políticas públicas pelo seu baixo custo em um investimento onde os ganhos sociais são altíssimos.

Capacitação

O grupo técnico municipal estará na capital gaúcha para a realização de capacitação e consequente início das atividades no município. Na Coordenação Geral está Rodrigo Rodrigues e no monitoramento a responsável é Camila Maria de Oliveira. O projeto tem relação direta com três secretarias que estarão em sintonia, a Secretaria de Saúde, de Educação e Ação Social.

Visitadores

Os visitadores atenderão crianças de zero a três anos e gestantes. Ocuparão a função como estagiários e para concorrer as vagas deverão estar cursando faculdade nas áreas de educação, saúde ou assistência social. Os visitadores farão o trabalho de acompanhamento e desenvolvimento das crianças e gestantes. Em breve, na página oficial do município, será aberto o edital de inscrição para pessoas interessadas. Todo o incentivo financeiro e a cedência do material de trabalho fica por conta do Governo do Estado.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul