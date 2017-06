Bom Retiro do Sul cria maratona cultural nas Escolas Municipais

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) de Bom Retiro do Sul lançou e já colocou em prática, a Maratona Cultural nas escolas do município. Participam alunos dos anos finais, ou seja, 6º, 7º, 8º e 9º ano.

No final de cada trimestre é realizada a Maratona sobre os conteúdos desenvolvidos durante aquele trimestre em cada disciplina. Esta é uma forma de testar a aprendizagem de cada aluno sobre as matérias e conteúdos aplicados naquele trimestre. Os alunos são distribuídos em equipes multisseriadas para uma maior integração das turmas.

As equipes se enfrentam de duas à duas. As perguntas são feitas a dois componentes adversários, porém de mesmo ano/série, que estão posicionados frente à frente. Quem der o sinal e responder primeiro e corretamente pontua para a sua equipe.

A Maratona Cultural é uma ação contínua na busca de resultados positivos através da superação, disponibilidade de conhecimento, domínio e raciocínio rápido. Esta atividade oferece uma riqueza de conhecimentos à todos os integrantes da escola.

A primeira etapa foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Wendulino Gewehr. No final do ano acontecerá a etapa municipal onde participarão as equipes vencedoras de cada escola.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul