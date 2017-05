Bom Retiro do Sul promove encontro internacional de Motorhomes

A Administração Municipal de Bom Retiro do Sul através da STEL (Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer) está promovendo o Encontro Internacional de Motorhomes.

Será de 09 a 18 de junho. O evento é uma parceria entre STEL, Grupo Rancho Móvel e CTG Querência da Amizade. Os veículos ficarão estacionados durante nove dias no pátio do CTG e no encontro estarão presentes motorhomes de vários estados brasileiros além de uruguaios e argentinos.

Entre os principais objetivos estão a visitação e divulgação de alguns pontos turísticos do município e a valorização do comércio, sendo que os visitantes realizam suas compras nos estabelecimentos locais durante todo o período de instalação no município.

Entre os locais que farão parte do roteiro de visitas estão o Centro de Lazer Moinhos do Campo, Cabanha da Fé, Cervejaria Salva, Barragem Eclusa e Produtores Rurais e Indústrias do município.

Grupo de Motorhomes

O Grupo Rancho Móvel, Associação Gaúcha de Proprietários de Veículos de Recreação, foi fundado em 1977, possui 40 anos de tradição e conta com 680 associados. Segundo a Presidente do grupo, Vera Teresinha da Silva, a expectativa é que venham para Bom Retiro do Sul mais de 100 veículos e cerca de 260 pessoas.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul