Bom Retiro do Sul realiza mateada da saúde mental

18 de maio é o dia Nacional da Luta Antimanicomial, que marca a construção da Reforma Psiquiátrica, que entende que nenhum ser humano deve ser submetido ao isolamento social e familiar, ao abandono, maus tratos, negação e violação dos direitos humanos. Soma-se à reforma Psiquiátrica, a busca pela humanização, o cuidado em liberdade e a inserção e reinserção do indivíduo na sociedade.

Em Bom Retiro do Sul, a Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, apoia o movimento em favor da Luta Antimanicomial e da Reforma Psiquiátrica e convida toda a população para participar da Mateada da Saúde Mental. O evento acontece na Praça Getúlio Vargas no bairro São Jorge na próxima sexta-feira, dia 19, às 14 horas. Haverá som ambiente e roda de conversa com o Psicólogo e Coordenador Municipal de Saúde Mental, Leandro Inácio Walter e a Assistente Social, Camila Oliveira.

A equipe organizadora convida as escolas e comunidade em geral a participarem das atividades do Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Haverá ervateira disponibilizando erva-mate e água quente, traga seu kit de chimarrão e cadeira.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul