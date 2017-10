Bom Retiro do Sul terá etapa do Circuito dos Vales em 2018

A Administração Municipal de Bom Retiro do Sul, através da STEL – Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer confirma que será sede em 2018 da etapa do Circuito dos Vales de corrida, caminhada e kangoo. De nível regional, a competição é chamada de Circuito dos Vales/Imec Supermercados e Bioteam Academias.

Este é o maior circuito de corrida e caminhada do Vale do Taquari. Em três anos de atividades já participaram diretamente quase três mil pessoas. As modalidades são Corrida 3, 5 e 10 quilômetros (km); Caminhada 3 e 5 quilômetros (km); e Kangoo Jump 3 quilômetros (km).

A data do evento, o trajeto e o prazo para inscrições ainda será divulgados pela organização do evento.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul