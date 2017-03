Bom Retro do Sul realiza trabalho de prevenção contra o mosquito Aedes Aegypti

Anualmente, ocorre o Liraa, que é o Levantamento Rápido de índice de Aedes Aegypti. Neste ano, este trabalho está sendo realizado desde a segunda-feira (27). O levantamento consiste na visita das agentes comunitárias de saúde nas casas da comunidade, fazendo a vistoria para verificar se há ou não focos para o mosquito Aedes Aegypti.

Caso encontrem, as agentes acionam Yuri Silva, responsável pelo controle de epidemias no Município, para fazer a coleta do material. As larvas coletadas nos recipientes de água parada são encaminhadas para análise na 16ª Coordenadoria de Saúde do Estado.

Até o momento, Bom Retiro do Sul não tem nenhum registro do mosquito. De acordo com a coordenadora da Saúde, Diomara Padilha, esse trabalho de prevenção, batendo de porta em porta, vistoriando o quintal dos moradores, é fundamental para que o município continue sem ser afetado pelo mosquito.

O cronograma busca revistar todas as ruas. Os responsáveis pelo levantamento não entram nas propriedades sem que o morador esteja em casa, para isso, é necessária a colaboração da comunidade para que abra as portas de casa e receba os profissionais, ajudando, assim, na prevenção contra o Aedes.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul