Bombeiros de Teutônia neutralizam gases poluentes

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia exerce uma função ainda mais nobre a partir de agora. Além de salvar vidas e contribuir para a segurança dos teutonienses, a instituição passa a focar suas ações em benefício da sociedade também através da esfera ambiental.

Desde abril, o grupamento participa do Programa Energia Verde em Harmonia Ambiental, desenvolvido pela Certel, com consultoria da Max Ambiental, que concede o Selo Carbono Neutro a instituições que neutralizarem suas emissões de gás carbônico equivalente (CO2e) à atmosfera. Serão plantadas 159 mudas de árvores nativas doadas pelo viveiro da cooperativa, e neutralizadas 31,54 toneladas de CO2e.

Segundo o presidente da corporação, Markyson Marques Royer, esta medida colabora para minimizar os danos causados por diversos elementos que transgridem a natureza, como as queimadas florestais. “Entendemos que ingressar no programa é o que faltava para completar nossa tarefa em defesa do meio ambiente, pois somos uma entidade totalmente voltada para o bem da comunidade”, avalia.

Desde o lançamento do programa, em dezembro de 2007, 74 entidades foram agraciadas com o Selo Carbono Neutro, neutralizando 29.980,60 toneladas de CO2e através do plantio de 150.949 mudas de árvores. Após plantadas, as árvores são monitoradas pelo Departamento de Meio Ambiente da Certel por um período de cinco anos. Interessados em também aderir podem contatar pelo telefone (51) 3762-5566.

Texto: Ascom Certel