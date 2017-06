Boqueirão do Leão realiza a 13ª Festa da Polenta no dia 08 de julho

Uma noite para aproveitar em família e degustar dos deliciosos pratos da culinária italiana, com destaque para a polenta. Assim será a 13ª edição da Festa da Polenta de Boqueirão do Leão, que acontecerá no dia 08 de julho.

O evento típico é organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) com apoio da Prefeitura, e oferece aos visitantes passeios turísticos no sábado (sob agendamento), jantar-baile com vinho, suco e água liberados, além de brindes para todos os participantes.

O cardápio da festa conta com polenta, polenta brustolada, polenta frita, polenta recheada, pizza de polenta, croquete de polenta recheado, arroz, rizzoto, tochio, couve rostida, fortaia, frango à milanesa, porco, grostoli, panetto, 10 tipos de saladas e doces diversos, como doce de abóbora, chico – balanceado, torta de bolacha entre outros.

Os visitantes serão recepcionados no ginásio do Grêmio 5 de Junho, no centro, a partir das 19h, com degustação de aperitivos e petiscos da mesa italiana. O jantar tipo buffet será servido às 20h e o baile, que neste ano será animado pela banda Girotondo, inicia às 22h30min. Para repor as energias e aquecer o corpo, a meia-noite é servida a sopa de capeletti.

Ao todo são disponibilizados 700 ingresso numerados que devem ser adquiridos com antecedência, pois não há venda no dia do evento. Maiores informações nos fones 51 3789 1084 / 9 9712 2326 / 9 9625 9203.

Texto: Diuly Mähler – Cipae G8