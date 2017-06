A Polícia Rodoviária Federal informa que na próxima semana, entre segunda e quarta-feira, dias 26 a 28 de junho, será realizado o conserto do guarda corpo, da ponte do Arroio Boa Vista, no KM 348, da BR 386. Os trabalhos ocorrerão das 9h às 16 horas. Para isso, será necessário manter uma das faixas no sentido capital x interior bloqueada durante os trabalhos.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom PRF