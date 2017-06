Brechó Solidário será dia 8 de julho

Agendado previamente para o dia 11 de junho, a edição 2017 do Brechó Solidário precisou ser adiada. As fortes e constantes chuvas assim como as cheias levaram os promotores do evento, o Governo de Estrela e do Lions Clube, a transferi-lo.

O evento será realizado no dia 8 de julho. Na oportunidade será possível comprar móveis e utensílios entre outros produtos a preços mais acessíveis, e com isso ainda gerar renda para entidades assistenciais do município. Doações ainda podem ser feitas e serão de grande valia para sucesso do evento, ressaltam os organizadores.

O evento ocorre na Rua 13 de Maio, junto à Praça Menna Barreto, das 9h às 12h. Para se repetir o sucesso das edições passadas, os organizadores ressaltam a importância da doação dos produtos que poderão ser comercializados.

“Recebemos, por exemplo, bastante colchões, mas até então poucas camas, travesseiros”, destaca Lígia Beatriz Hoss, presidente do Lions. “Móveis ainda são muito bem vindos, utensílios em geral de cozinha, assim como almofadas, cortinas, cobertores, principalmente nesta época do ano que faz mais frio”, explica ela, ao ressaltar a cultura da reutilização que o brechó tenta padronizar junto à população. “Costumo dizer que ‘sempre tem quem quer’ ou mesmo que ‘o que é velho para mim é novo para alguém’, e pode se ganhar nova vida útil”, completa a presidente, ao lembrar que a ação ainda evita um futuro descarte inadequado destes materiais como também o auxílio a entidades assistenciais do município, pois o valor arrecadado é repassado pelo Lions a estas.

A comunidade ainda pode colaborar com esta iniciativa. Para tanto, deve entrar em contato com o Gabinete da Primeira-Dama pelo telefone (51)3981-1211 no horário das 8h às 11h30min e das 13h30min e às 17h, ou 9 9575 4537, com Cristiane, para encaminhar suas doações, que se necessário, podem ser buscadas pela prefeitura.

Texto: Ascom Estrela