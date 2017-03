Brigada Militar anuncia mais 1.060 policiais militares nas ruas em julho

O Comando Geral da Brigada Militar anunciou, na quinta-feira (23), que, para o próximo mês de julho, está programada a entrada de mais 1.060 policiais militares nas ruas, a partir da formatura dos novos alunos-soldados. A corporação promoveu mais uma reunião estratégica do Programa Avante em Sapiranga, quando foram discutidos os resultados obtidos em 2016 e definidos os planos de ação para este ano.

O encontro reuniu os 16 comandos regionais da Corporação, responsáveis pelo policiamento ostensivo. Durante todo o dia cada comandante regional mostrou o trabalho desenvolvido para atingir a meta estabelecida e apresentou as ações de gestão que serão implementadas para alcançar os objetivos estratégicos da Instituição. Também foram analisados os dados de produtividade propostos pelo Comando Geral para qualificar, cada vez mais, os processos propostos pela corporação. O encontro faz parte da governança do Programa Avante

O coronel Andreis Silvio Dal’Lago, comandante-geral da BM, destacou que a atividade da Corporação se dá a partir de um programa de gestão, o Avante, que estabelece reuniões operacionais, táticas e estratégicas para toda a Brigada Militar. Mensalmente são avaliadas as metas estabelecidas e institucionais. “Nestas reuniões são socializadas as práticas desenvolvidas nos 16 comandos regionais da corporação e identificados os ajustes necessários que devem ser feitos para maior efetividade do policiamento ostensivo”. O coronel Dal’Lago também falou sobre as prioridades da corporação para 2017, a partir da gestão com resultados.

“Neste ano queremos diminuir os índices de homicídio e latrocínio, roubo a veículo, pedestres, estabelecimentos comerciais e a transporte público. Nossa meta é reduzir estes crimes em 3% a 6%, de acordo com a região. Vamos continuar investindo em gestão, qualificando o emprego do potencial humano e dos recursos materiais para aumentar o grau de efetividade da corporação”, afirmou.

Outro ponto enfatizado no encontro foi o incremento da Operação Desmanche, que ocorre desde o ano passado apresentando muito êxito. “Foram mais de 2 mil toneladas de peças apreendidas e desmanchadas. Vamos expandir o projeto para o interior do estado, visando à redução no roubo a veículos, pois a maioria dos latrocínios em Porto Alegre teve esta motivação. Queremos atuar muito forte no combate a este tipo de crime”, disse o comandante-geral da BM.

Texto: Ascom RS