Brigada Militar e Poder Executivo se reúnem para debater sobre segurança pública

Na quarta-feira (08), o Poder Executivo de Cruzeiro do Sul, recebeu os representantes da Brigada Militar (BM) do Município. O prefeito, Lairton Hauschild, juntamente com o secretário da Administração e Finanças, Rudi Schneider, estiveram no gabinete com o 1º sargento, Marco Edson Carvalho da Silva, comandante da BM no município, e o 3º sargento, Ênio Luís Cardoso. Na oportunidade, a reunião serviu para tratar de assuntos referentes à Segurança Pública. Preocupados com a crescente onda da violência e da criminalidade, o Governo Municipal e a BM buscam alternativas para minimizar o número de ocorrências e aumentar a sensação de segurança para a população.

Dos assuntos da pauta, foi dado ênfase ao aumento de efetivo que atua no município. Para ampliar o policiamento, foi cogitada a possibilidade do pagamento de Horas Extras para Policiais que se encontrarem de folga e que atuariam em horários estratégicos. A possibilidade será avaliada pelo Secretário de Administração e Finanças, dentro da legalidade. O objetivo é fazer parceria entre o Governo e os órgãos de Segurança, BM e Polícia Civil, para que juntos possam atuar de maneira mais contundente no combate a criminalidade.

O Comandante da BM no município, sargento Edson, destaca a transferência de mais um Policial Militar para o município, que será efetivado no dia 16 de fevereiro. Ficou acordado entre o Município e Brigada de Cruzeiro do Sul, que convênios serão firmados objetivando melhorias na qualidade da Segurança Pública.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul

Foto: Marcio Steiner