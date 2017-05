POE faz apreensão em Arroio do Meio

Por volta das 23h30min da quarta feira (24), o POE apreendeu uma grande quantidade de cigarro contrabandeado, uma espingarda calibre 12 italiana, um colete balístico, um caminhão e um veículo Palio em um galpão na cidade de Arroio do Meio.

A guarnição deslocou-se até o local, após receber a informação anônima de que em um galpão, havia pessoas fazendo transbordo de carga de cigarros. Ao chegar no local, os policiais visualizaram a movimentação no interior do galpão, mas não puderam acessar pela frente. Enquanto isso, um veículo vermelho fugiu pelo fundos.

Na ação foi aprendido um Palio contendo três caixas fechadas de cigarros e em cima do caminhão havia em torno de umas cinco caixas lacradas de cigarros. Ainda, no Palio foi aprendido um colete balístico e na cabine do caminhão aprendido uma arma calibre 12 semi automática que consta como roubada, municiada com três cartuchos intactos. Não foi possível capturar os fugitivos. Os dois veículos bem como os objetos foram aprendidos e apresentados na DPPA Lajeado.

Texto: Ascom BM