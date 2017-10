Brincando no Parque é transferido para dia 17

O Brincando no Parque 2017, que previamente estava agendado para esta terça-feira (10), foi transferido para o próximo dia 17. O evento, que vai para sua 11ª edição, tem como objetivo comemorar a passagem do Dia das Crianças em Estrela. Participam alunos de 6 a 10 anos de todas as escolas das três redes de ensino do município, o que deve reunir cerca de três mil pessoas.

A previsão de tempo instável levou os organizadores a tomarem a decisão. O Brincando no Parque é uma ação conjunta da Secretaria Municipal da Educação (Smed), de Esportes e Lazer (Smel), com apoio das secretarias de Cultura e Turismo, do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Obras e a parceria de entidades como Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Mais informações pelo 3981-1045 e no 3981-1134.

Texto: Ascom Estrela