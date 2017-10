Brincando no Parque prepara atrações

Um dos eventos mais aguardados pelos alunos estrelenses já tem data, hora e local para ocorrer: 10 de outubro, das 8h às 11h e das 13h30min às 17h, no Parque Princesa do Vale.

O Brincando no Parque 2017 promete mais uma vez comemorar em grande estilo a passagem do Dia das Crianças em Estrela. Participarão alunos de 6 a 10 anos de todas as escolas das três redes de ensino do município, o que deve reunir cerca de três mil pessoas. Em sua 11ª edição, a promoção do Governo de Estrela promete compensar a não realização no ano passado, quando o forte período de chuvas, que inclusive alagou parte do parque na época em que seria realizado, levou os organizadores a cancelá-lo.

Entre as atrações programadas estão os tradicionais brinquedos infláveis. E serão mais de 20 deles. O Espaço Aventura, com brinquedos como parede de escalada e outros espera desafiar a coragem dos alunos. Oficinas como de pintura de rosto, ginástica e de lutas serão oferecidas. Será possível passear de Smelito e voltar para casa com tatuagens em alto relevo, que serão realizadas por alunas do Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã (IEEEM). Jogar futebol, praticar outros esportes ou brincar em mesas de jogos e brincadeiras diversas também estarão entre as possibilidades oferecidas pelos organizadores. Os alunos terão ainda direito a um lanche saudável.

O Brincando no Parque é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) e da Educação (Smed), com apoio das secretarias de Cultura e Turismo, do Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, Obras e a parceria de entidades como Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Mais informações pelo 3981-1045.

Texto: Ascom Estrela