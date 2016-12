Bruno da Silva Corrêa é o ganhador do prêmio de R$ 50 mil do Lajeado Brilha 2016

Entre 300 mil seladinhas cadastradas no Lajeado Brilha 2016, foi a de Bruno da Silva Corrêa a sorteada no encerramento da promoção. O evento ocorreu nesta quarta-feira à noite (28), na Igreja Evangélica, e contemplou o jovem de 19 anos com o prêmio principal da campanha – R$ 50 mil. Ele foi avisado por telefone da conquista enquanto passeava no shopping e logo se deslocou para o local da cerimônia. “Estou muito feliz. Durante o dia minha mãe falou do sorteio, ela acreditava na chance de ganhar”, declarou. A família concorreu com 12 cupons e a seladinha vencedora foi recebida na Casa Bertozzi pela mãe de Bruno, Eliana, que pediu para o filho fazer o cadastro.

Bruno, que reside no Bairro São Cristóvão, é estudante de Ciências Contábeis, trabalha como estoquista na Calçados Colombo e já sabe onde aplicar o dinheiro. “Primeiro vamos quitar umas dívidas que temos, depois comprar um carro pra mim e terminar a casa onde moramos”. O momento de alegria foi compartilhado com a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Lajeado e o proprietário da Casa Bertozzi, Edson Bertozzi.

A solenidade teve pronunciamentos de agradecimento do presidente da CDL Lajeado, Heinz Rockenbach, e do presidente da Câmara de Vereadores, Heitor Hoppe. “A entidade cumpre seu papel de incentivar o consumidor às compras, ao mesmo tempo em que realiza eventos como na abertura, destacando o verdadeiro sentido de Natal”, afirmou Hoppe. O presidente da CDL Lajeado comemorou o sucesso da promoção, que teve 28% de aumento em relação a 2015 no número de seladinhas cadastradas (233 mil em 2015 e 300 mil em 2016).

Dos 55 mil consumidores cadastrados na promoção, 56% são de Lajeado e 44% de outras cidades da região. Na divisão por gênero, 61% são mulheres e 39% homens. A faixa etária mais participante é a de pessoas entre 30 e 50 anos (44%); seguida por 18 a 30 anos (29%), mais de 50 anos (21%) e menores de 18 anos (6%).

A programação foi fechada com o espetáculo da Grande Orquestra, composta pela Banda FOK, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Francisco Oscar Karnal, e o Conjunto Instrumental do Colégio Sinodal Conventos. O Lajeado Brilha 2016 teve dois meses de duração e foi uma realização da CDL Lajeado, com o patrocínio de Sicredi e apoio de Lojas Benoit e Prefeitura de Lajeado.

Fonte: Ass. de Imprensa da CDL Lajeado

Foto: Simone Rockenbach