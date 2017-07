Café com Saúde debaterá assuntos e ações de prevenção em saúde

Com o objetivo de apresentar à comunidade informações sobre práticas em saúde desenvolvidas no âmbito municipal e chamar atenção para a importância da prevenção e promoção em saúde, a Secretaria Municipal da Saúde de Paverama está organizando o evento “Café com Saúde”.

Os temas abordados serão a estrutura da Atenção Básica, e a apresentação dos profissionais de referência para cada política e as referências em saúde de média e alta complexidade regionais e estaduais.

O evento será no Centro Cultural Evangélico, no dia 2 de agosto a partir das 13h. Estarão participando os profissionais da Secretaria Municipal da Saúde de Paverama e da EMATER/ASCAR.

“Estamos trabalhando para intensificar o processo de educação em saúde, por meio da apresentação da estrutura da rede básica de saúde para toda comunidade, buscando enfatizar os papéis de cada esfera, seja municipal, estadual e federal. Além disso, pretendemos estimular práticas de prevenção em saúde, que é a essência do trabalho no nível da atenção básica” enfatizou a Secretária Municipal de Saúde Viviane Altenhofen.

Texto: Ascom Paverama