Cai número de acidentes e pessoas lesionadas no trânsito de Estrela

O Município de Estrela, através do Departamento de Trânsito (DT), recebeu o novo relatório mensal com os números referentes aos atendimentos na área. O balanço é um acordo informal que a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (Seplade), a qual o DT pertence, selou com a Brigada Militar (BM), cuja unidade local é a que atende, por enquanto, as ocorrências de trânsito no município. Em junho foram 31 os incidentes, um a menos que em maio (32). Queda do número de vítimas com lesões é maior.

De acordo com Gerson Teixeira, coordenador de Trânsito de Estrela, a parceria tem auxiliado no estudo das medidas que podem ou precisam ser adotadas pelo departamento como também possibilita um melhor entendimento do reflexo prático de algumas ações já tomadas, ao citar casos como o de pinturas, colocação de tachões, sinalizações, baias de conversão e outras adequações recentemente realizadas. Conforme o sargento Emerson Machado, da Sessão de Operações, Ensino e Treinamento da BM de Estrela, são dados que podem justamente colaborar na tomada de atitudes por parte dos responsáveis. “É um relatório que traz local, datas, horários e possíveis causas. Isto pode sim ajudar as autoridades a tomarem decisões mais próprias e pontuais”, explica ele.

Agentes

Para Teixeira, trata-se de uma grande contribuição. “Com isso realizamos um mapeamento, sabemos os locais e horários que ocorrem os acidentes e sua espécie, e com isso partimos para a busca de soluções”, destaca. “Outra coisa é que este balanço nos serve de base para as futuras ações dos agentes de trânsito, que muito em breve serão os responsáveis por parte destes atendimentos”, detalha. O edital do concurso que irá oficializar o concurso deve ser publicado na próxima semana.

Números

Das 33 ocorrências, 21 foram apenas com danos materiais. Enquanto em maio foram 15 os casos que tiveram lesões corporais, este índice caiu agora para 12 em junho. Em maio foram oito as vias públicas que registraram ocorrências. Agora este número subiu para 11, mas a Avenida Rio Branco segue como a campeã, com cerca de 35% dos casos. A Rua João Lino Braun, que mês passado registrou três acidentes, agora não entrou para o relatório. “A queda do número de acidentes é muito pequena e o balanço ainda muito recente para afirmamos que já são reflexos de algumas de nossas ações. Um único acidente pode trazer mais vítimas do que outros três dependendo do número de passageiros e veículos envolvidos, mas sempre se comemora quando o número de pessoas lesionadas e o número de acidentes caem, como ocorreu este mês”, completa Teixeira.

Sugestões e reclamações quanto ao trânsito de Estrela podem ser feitas na Seplade, pelos telefones 3981-1075 e 3981-1032, ou em outros canais de acesso, entre eles a Ouvidoria do município (3981-1219).

Texto: Ascom Estrela