Caminhada abrirá as atividades do Outubro Rosa

O Outubro Rosa é uma campanha internacional de sensibilização da população para a prevenção do câncer de mama. Sendo assim, durante todo o mês de outubro serão realizadas ações de promoção, detecção precoce do câncer de mama e sensibilização para a necessidade de prevenção da doença junto à Unidade Básica de Saúde do município.

A abertura oficial do Outubro Rosa em Paverama será realizada com uma caminhada em prol da prevenção do câncer de mama. Para isso, a Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social de Paverama está convidando os profissionais das escolas, bem como os alunos que tiverem possibilidade, para fazer parte dessa ação.

Essa caminhada será desenvolvida na Rua 04 de julho, no dia 02 de outubro, próxima segunda-feira, a partir das 15h30min, partindo da frente da Secretaria Municipal de Agricultura.

Texto: Ascom Paverama