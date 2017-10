Caminhada Ecológica abre inscrições para terceira jornada do ano

Estão abertas as inscrições para a 4ª Caminhada Ecológica de Estrela. A terceira jornada apenas na temporada 2017 está agendada para o dia 12 de novembro, a partir das 7h30min, mais uma vez tendo como cenário o interior da localidade de Costão, mas agora em novo roteiro, este de dez quilômetros. O evento, que também tem caráter social, aceitará inscrições até o dia 9, ao custo de dois litros de leite longa vida (UHT) por participante, que serão posteriormente doados pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel) de Estrela à Liga Feminina de Combate ao Câncer de Estrela.

Neste ano já foram realizadas duas caminhadas. A primeira, em março, teve quinze quilômetros percorridos num trajeto que iniciou no Parque Princesa do Vale e foi em direção ao interior do município. Mais de 150 pessoas participaram. A última, no início de setembro, mas então com vagas limitadas, foi em Costão, numa caminhada de nove quilômetros por trilhas locais que envolveram cem participantes. Em 2016, na estreia das caminhadas, foram 54.

Conforme o titular da Smel, Julio Saldanha Pereira, o fato de se repetir Costão como local tem suas justificativas. “Claro que vamos alterar o roteiro. Mas é que o pessoal gostou muito da nossa última edição e também porque queremos explorar bastante o potencial destes locais. Assim ainda damos a oportunidade a aqueles que não conseguiram participar da jornada passada de agora conheceram um pouco desta região”, explica. A diferença desta vez é que a concentração ocorrerá diretamente em Costão, mais precisamente no ginásio local. “Estaremos já no horário de verão, em um período também mais quente. Queremos então otimizar o evento, torná-lo mais objetivo em seu verdadeiro propósito que é a caminhada em si. Com isso, sem os deslocamentos, a tornaremos também mais rápida.”

As inscrições deverão ser realizadas em um link. O mesmo pode ser acessado na fanpage da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel). Mais informações pelo e-mail smel.esportes@estrela.rs.gov.br e pelo telefone 3981-1067.

Texto: Ascom Estrela