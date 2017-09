Caminhão rompe cabos telefônicos

A prefeitura de Marques de Souza informa que está sem linha de telefone fixo na sede administrativa. O problema foi gerado por um caminhão danificou os fios de telefonia na tarde desta segunda-feira (25). Em virtude disso, as ligações não são completadas.

No momento do ocorrido a empresa responsável pelo serviço foi informada e os técnicos trabalham para normalizar o atendimento. Enquanto a situação não normaliza, as pessoas que necessitarem fazer ligações para a prefeitura podem fazê-las para o número de celular (51) 98415 7837.

Texto: Ascom Marques de Souza