Caminho das Cascatas edição verão ocorre dia 29

No domingo (29) ocorre a edição de verão do roteiro turístico “Caminho das Cascatas”- Permita-se conhecer novos caminhos. Com saída em frente a Igreja Matriz, a programação conta com café da manhã no Sítio Campiol, seguido da trilha da Cascata do Moinho e translado a Boqueirão do Leão com visita a Cascata do Gamelão.

Após o almoço, que será realizado em Boqueirão do Leão, a visitação continua até a Cascata Ficher, local onde poderá se tomar banho. Na sequência, o roteiro segue até Colônia Jardim para o Café da Tarde e logo depois, retorno para Progresso. Mais informações no site caminhodascascatas.wixsite.com/turismo ou pelo telefone 051 9 8444-6512.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Progresso