“Caminho das Cascatas – Verão” – por Diuly Mähler

Fim de semana chegando, com previsão de calorão no Vale, uma ótima pedida pra quem quer contato com água e natureza. A dica é aproveitar a edição de Verão do Caminho das Cascatas, que acontecerá no domingo (29) e levará o visitante para conhecer quatro cascatas dos municípios de Progresso e Boqueirão do Leão.

Esse é o primeiro passeio promovido pelo roteiro em 2017 e, diferente das edições anteriores em que percorria-se os três municípios em um único dia, serão apenas dois municípios visitados, diminuindo o tempo de deslocamento e possibilitando que os participantes aproveitem com mais tranquilidade os locais.

O passeio inicia às 8 horas da manhã em frente a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, em Progresso, e segue para o Sítio Campiol, onde haverá o café da manhã e trilha até a base da Cascata do Moinho. Em seguida o grupo segue para Boqueirão do Leão para visitar a Cascata do Gamelão, Cascata Fischer, retornando no fim do dia para Progresso, via Cascata de Colônia Jardim. O almoço será no Ristorante Bell Mangiare, centro de Boqueirão.

Todas as cascatas ficam em áreas particulares localizadas no interior dos municípios, onde as estradas não são asfaltadas, sendo necessário caminhar alguns quilômetros para acessá-las. No total, serão seis quilômetros de trilhas, algumas íngremes e que exigirão esforço físico moderado, e haverá possibilidade de banho com equipamentos de segurança (coletes, bóias) na parte da tarde.

Para participar é obrigatório o preenchimento de ficha de inscrição, a qual pode ser solicitada pelo email caminhodascascatas@gmail.com ou whatsapp 51 9 8444 6512 ou 9 9152 5358 (vagas limitadas). O investimento por pessoa é R$165 e inclui as três refeições, transporte, acesso as propriedades, condutores e seguro. O Caminho das Cascatas é um roteiro turístico desenvolvido pelos municípios de Boqueirão do Leão, Progresso e Sério com apoio dos empreendedores locais, prefeituras e Cipae G8.

Mais informações no site caminhodascascatas.wixsite.com/turismo ou Facebook @caminhodascascatas.

Bom final de semana!

Diuly Mähler – Turismóloga com ênfase em hotelaria.