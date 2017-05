Campanha busca aumentar a arrecadação

A Administração Municipal realiza mais uma Campanha Forquetinha Minha Cidade Meu Comércio. O objetivo do programa é otimizar e contribuir para o aumento da arrecadação tributária própria do município, aumentar o índice de arrecadação do ICMS e contribuir com a implementação da educação fiscal.

Para participar, a troca de notas é efetuada no Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou na Escola Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello. Serão sorteados R$ 4 mil em vale-compras entre os participantes.

O primeiro sorteio ocorre no dia 20 de junho, na colégio, às 10h. Os demais serão nos dias 10 de outubro e 12 de dezembro. O consumidor terá direito a uma cautela para cada R$ 50 em compras. São válidos os cupons ou notas fiscais, todas oriundas do comércio, indústria e prestadores de serviços do município a partir do dia 1º de janeiro.

Conforme o secretário da Planejamento, Indústria e Comércio, Vianei André Noll, 3ª edição incentiva as compras no comércio local e busca aumentar a arrecadação. “Queremos estimular as pessoas a valorizar nossos estabelecimentos e solicitar as notas. Ao elevar o retorno, conseguiremos investir mais em saúde, educação, obras e principalmente no comércio, indústria e serviços”, frisa.

A campanha também quer conscientizar da importância da educação fiscal. Para tanto são realizadas palestras com alunos para explicar quais os impostos cobrados, o destino destes valores e as formas pelas quais a população pode ajudar a elevar o aumento de recursos municipais e os repassados pelo estado. “Além de reduzir a sonegação, conscientiza as pessoas a solicitar o cupom em todas as compras efetuadas”, destaca.

Outro projeto em andamento é a criação de uma parceria com o Sebrae e Senac para auxiliar as empresas locais a esclarecer dúvidas quanto ao gerenciamento dos negócios, com a finalidade de promover o crescimento e elevar os lucros.

O Executivo ainda trabalha na abertura de novos loteamentos e desmembramentos de áreas de terras. “Queremos trazer mais moradores para a cidade. Assim teremos maior oferta de mão de obra e consequentemente mais consumidores”, finaliza.

Hoje o setor de indústria, comércio e serviços representa 13,62%, 8,84% e 3,03%, respectivamente. A agricultura é responsável em gerar 74,51% da arrecadação municipal.

Consumidores elogiam

Salete e a mãe Síria Scherner, realizam as compras no comércio local e elogiam a iniciativa. “Além de concorrer à prêmios, colaboramos para elevar a arrecadação. Com isso a prefeitura consegue investir mais”, observa Salete. Conforme o gerente do supermercado do STR, Luiz Berghahn, a campanha ajuda a incrementar as vendas e evita que as pessoas se desloquem para outras cidades. “O dinheiro circula aqui e fortalece o setor”, resume. O mercado gera 11 empregos diretos e oferece ao consumidor mais de 6,2 mil itens.

O vendedor Claudemir Winter, atua na venda de materiais de construção. Destaca que a possibilidade de concorrer à prêmios motiva os clientes a exigir a nota fiscal. A abertura de loteamentos e a vinda de novos moradores é vista com entusiasmo. “Quanto mais pessoas vieram para cá, maiores as chances de aumentarmos as vendas”, projeta.

Fique atento

1º sorteio – dia 20 de junho – cinco vale-compras de R$ 200

2º sorteio – dia 10 de outubro – cinco vale-compras de R$ 80 somente para alunos da rede municipal

3º sorteio – dia 12 de dezembro – cinco vale-compras de R$ 400 e seis vale-compras de R$ 100 (somente para alunos).

Texto: Ascom Forquetinha