Campanha de Multivacinação já teve a participação de mais de 118 mil crianças e adolescentes

A Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta teve, no Rio Grande do Sul, a adesão de mais de 118 mil crianças e adolescentes menores de 15 anos durante a primeira semana e o Dia D, realizado no último sábado (16). Entre os que compareceram às Unidades Básicas de Saúde (UBS), cerca de 52 mil (ou 45%) tinham ao menos uma dose de vacina pendente. Já foram aplicadas mais de 91 mil doses. A campanha segue até sexta-feira (22).

Entre as crianças, o comparecimento foi de 84 mil menores de 10 anos. Desses, 35 mil foram vacinados. Ao todo, foram 67 mil doses aplicadas. Entre os imunobiológicos com maior distribuição estão a Meningo C (que protege contra a meningite), com 7,5 mil doses aplicadas. Também estiveram entre as com maior procura as vacinas do rotavírus (7,3 mil doses), pentavalente (7,1 mil) e da difteria, tétano e coqueluche (7,1 mil).

Já entre o público dos maiores de 10 e menores de 15 anos, mais de 34 mil adolescentes compareceram aos postos, dos quais 17,4 mil foram vacinados (equivalente a 50,7%). Entre as quase 24 mil doses disponibilizadas, a maior procura foi a do HPV para meninos, com 8,9 mil doses aplicadas, e meninas, com 3,6 mil doses. Assim como no público mais novo, a Meningo C também esteve entre as mais aplicadas, com 5,8 mil doses.

Relatório parcial da Campanha de Multivacinação:

(até 18 de setembro)

Comparecimento: 118.685 crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes vacinados: 52.660 (45%)

Doses aplicadas: 91.025

Texto: Ascom RS