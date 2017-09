Campanha de Multivacinação prossegue até sexta-feira

Prossegue até a próxima sexta-feira, dia 22, a Campanha Nacional de Multivacinação. Com o slogan “Todo mundo unido fica mais protegido”, a meta é resgatar todas as crianças e adolescentes não vacinados – com idade entre zero e 15 anos incompletos – e iniciar ou completar os esquemas de imunização. Em Estrela a campanha é coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde.

As vacinas oferecidas são contra doenças como sarampo, paralisia infantil, varicela, caxumba, rubéola, meningite, hepatite A, hepatite B, febre amarela e HPV. De acordo com a coordenadora geral da Atenção Básica da Secretaria da Saúde, enfermeira Leandra Baldissarelli, é importante que população alvo compareça aos serviços de saúde com a caderneta de vacinação para que os profissionais possam avaliar se há alguma que ainda não foi administrada e se há doses que necessitam ser aplicadas.

No sábado (16) foi realizado o “Dia D”, quando a Unidade de Saúde Central ficou aberta durante todo o dia. Conforme Leandra, cerca de 100 atendimentos foram prestados. Além da aplicação das vacinas, muitas pessoas se dirigiram ao local para buscar informações e orientações sobre a campanha.

A vacinação é feita na Unidade de Saúde Central, localizada na Rua Coronel Brito, nº 1058, no Bairro Oriental, das 7h às 19h30min. Se os pais tiverem alguma dúvida em relação à caderneta de seus filhos, podem buscar orientações nas unidades de saúde do município.

Texto: Ascom Estrela