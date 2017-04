Campanha de vacinação contra a gripe segue até maio

A campanha de vacinação contra a gripe iniciou na segunda-feira (10) e segue até o dia 26 de maio. A novidade para este ano é a inclusão de professores das redes pública e privada no público-alvo da iniciativa. A imunização pode ser feita na Unidade Básica de Saúde, das 8h às 16h30min, sem fechar ao meio-dia. As pessoas devem estar munidas de carteirinha de vacinação. A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários. Neste período haverá o ‘Dia D’ de mobilização nacional, que será em 13 de maio.

Durante a campanha deverão ser vacinadas: gestantes, mulheres que estejam no período de até 45 dias após o parto, crianças na idade entre seis meses a menores de cinco anos, profissionais da saúde, professores de escolas públicas e privadas, idosos e povos indígenas. Pessoas com doenças crônicas, apenados do sistema penitenciário e servidores de presídios também formam o grupo prioritário.

Os professores da rede pública e privada que estão ativos em sala de aula serão vacinados somente no dia 13 de maio, dia da mobilização nacional. Doentes crônicos devem apresentar atestado médico com CID da doença, conforme Portaria 004/2017. Para estes a vacinação estará disponível a partir do mês de maio. Primeiramente será feito nos grupos de risco, combinação feita em reunião na 16ª Coordenadoria Estadual de Saúde.

Roteiro

Será disponibilizado vacinação nas localidades para os grupos de risco (prioridade): crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas e idosos.

18/04 – Centro (Comunidade Católica) às 13h30min

19/04 – Linha Ano Bom Alto às 13h30min e Linha Ano Bom Baixo às 15h15min

20/04 – Linha Roncador às 13h30min e Linha Leopoldina às 15h15min

24/04 – Centro (Centro Comunitário) às 13h30min

25/04 – Linha 31 de Outubro às 13h30min

26/04 – Linha Santo Antônio às 13h30min

