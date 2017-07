Campanha do Agasalho já distribuiu mais de 3.000 peças

A primeira dama Jucimara da Silva Hauschild, que organiza a campanha do agasalho, juntamente com a Defesa Civil do município, que tem a frente o vice-prefeito João Henrique Dullius, está comemorando os resultados. Segundo ela, em 20 dias de campanha, já foram distribuídas cerca de 2.250 peças para adulto e 900 infantis, restando cerca de 3.000 peças a disposição da população.

Sob o slogan Esvazie seu armário e encha seu coração! a comunidade é convidada a seguir doando, principalmente roupas de frio, calçados e cobertores. “A maior necessidade no momento é de cobertores e edredons”, destaca a primeira dama, elogiando a qualidade dos produtos doados e a sensibilidade da população, que está engajada na campanha. “São peças muito boas, que certamente irão aquecer por muito tempo quem precisar”, enaltece a primeira dama. As caixas de coleta, devidamente identificadas, estão espalhadas em lojas, farmácias, supermercados, agências bancárias, escolas e na prefeitura. O repasse das doações ocorre sempre nas segundas e quartas-feiras, no horário de atendimento da prefeitura. A primeira dama salienta que será feito um controle sobre a retirada das roupas e orientações aos beneficiários.

A fim de beneficiar as pessoas que trabalham no comércio e não conseguem comparecer na prefeitura durante a semana, será feita uma feira no sábado, dia 29, na parte da manhã, junto ao pátio dos fundos da prefeitura.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul