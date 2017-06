Campanha do Agasalho terá carreata e sopão comunitário

A Administração Municipal de Bom Retiro do Sul através da Defesa Civil e o CRAS, lançou a Campanha do Agasalho 2017. A campanha se estende até 30 de junho. No total serão oito pontos de coleta espalhados pela cidade, na Prefeitura Municipal, Posto de Saúde do Centro e no Posto do bairro São Francisco, Banrisul, Sicredi, Hospital Santana, Mercado Languirú e Parque Municipal Pôr do Sol. As principais necessidades para a campanha deste ano são doações de roupas de inverno e cobertores.

Carreata de arrecadação

Na campanha deste ano haverá um dia especial para doações, em 24 de junho, haverá uma carreata de arrecadação. Os veículos da prefeitura estão passando pela Rua Álvaro Haubert, na sequência Rua São Manoel, Rua Reinaldo Noschang, Senador Pinheiro Machado, Osvaldo Aranha, Leopoldo Dahmer e retornando pela Senador Pinheiro Machado até a Prefeitura.

Doações e sopão comunitário

No dia 1º de julho serão realizadas as doações no bairro São Francisco, no Ginásio Redondo, onde toda a população pode receber agasalhos. E haverá um sopão comunitário para os presentes.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul