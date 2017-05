Campanha do Dia das Mães do comércio de Estrela sorteia vales-compras

Ao todo mais de 60 mil cautelas foram embaralhadas automaticamente dentro de uma urna gigante. Mas a maior sorte de cinco clientes do comércio de Estrela veio pelas pequenas mãos de Maria Lúcia Comarú, de apenas três anos. Foi ela que diante de muitas testemunhas pegou, instintivamente, as cinco cautelas – uma por vez – com os nomes dos premiados da campanha Toda Mãe Merece, promovida pela Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela (Cacis), com apoio da Prefeitura de Estrela. Agora, os cinco consumidores vencedores poderão usufruir do vale-compras de R$ 1 mil a serem gastos em uma ou mais lojas e empresas entre as 76 participantes na promoção.

Estavam presentes ao sorteio o vice-prefeito de Estrela, Valmor Griebeler; o presidente da Cacis, Pedro Barth e o vice de comércio da entidade, Gerson Strehl; os secretário municipais da Fazenda, Henrique Lagemann, e da Administração e Recursos Humanos, Jônatas dos Santos; além de outros convidados.

O fato de os consumidores vencedores serem de cinco diferentes bairros e que realizaram as compras em cinco distintas lojas foi bastante comemorado por todos. “Mostra a força do nosso comércio e abrangência da campanha”, destaca Griebeler. Para Strehl, a campanha teve excelentes resultados. “Basta ver o número de cautelas, já que se tinha o direito de uma a cada R$ 50 em compras, e o número de lojas participantes foi grande. Se o tempo tivesse colaborado um pouco mais no sábado, véspera do Dia das Mães, talvez tivéssemos números ainda melhores. Mas a campanha sem dúvida foi um incentivo para os clientes se aproximarem das empresas daqui e ainda concorrerem a cinco excelentes prêmios.”

Os sorteados: vales-compras de R$ 1 mil

– Fridolina Bonmann (Bairro das Indústrias) – Mobília Móveis

– Daniela Cristina Sulzbach (Bairro Boa União) – Dullius

– Greice Ramos (Bairro Imigrantes) – Midi Way

– Méri Lucia Schauenberg (Bairro Centro) – Show dos Esportes

– Célio Mallmann (Bairro Cristo Rei) – STR Supermercado

Texto: Ascom Estrela