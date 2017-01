Campanha “Nota Fiscal dá Prêmios 2016” divulga os vencedores

Veríssimo da Silva foi o grande vencedor do 1º prêmio da campanha “Nota Fiscal dá Prêmios 2016”. Ele levou para casa uma motocicleta zero quilômetro, ano e modelo 2016. O sorteio ocorreu na sexta-feira (30), em frente ao Centro Administrativo. “Que presente de Natal. O ano terminou bem e 2017 começou melhor ainda”, comemora o aposentado de 74 anos. Ele participou com aproximadamente 200 cautelas. “Irei vender a moto e colocar o dinheiro na poupança”, revela. A entrega simbólica do prêmio foi realizada pelo prefeito Sandro Herrmann e ocorreu na tarde desta segunda-feira (02), na recepção do Centro Administrativo.

Mais de 50 mil cautelas participaram da promoção realizada pela Administração Municipal, através da Secretaria da Administração e Fazenda. O objetivo foi estimular o aumento da arrecadação de tributos, assim como o desenvolvimento agroindustrial e comercial do município e aumentar o percentual de arrecadação própria em relação ao volume da receita.

Além do prêmio máximo, R$ 16.70 foram distribuídos em prêmios entre vale-compras:

1º Prêmio: uma moto zero quilômetro: Veríssimo da Silva;

2º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 800: Melisa Haefliger;

3º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 700: Lia Schwarz Pott;

4º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 600: Angélica Pott;

5º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 500: Silma Hünemeier;

6º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 400: Martin Saatkampf;

7º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 300: Roberto Röhsig;

8º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 300: Nelvira Huppes;

9º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 250: Eni Silva Maziero;

10º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 250: Fabiana Guth;

11º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 200: Gilnei Imhoff;

12º Prêmio: Um vale compras no valor de R$ 200: Marta Schmitt Magedanz;

13º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 150: Louvani Uebel;

14º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 150: Dircinha Froeder Nichetti;

15º Prêmio: um vale compras no valor de R$ 150: Breno Ito Willrich.

Os prêmios serão entregues aos contemplados após a sua correta identificação e prescreverão no prazo de 30 dias a partir da data do sorteio. Os munícipes que estão com débitos em atraso com o município e forem contemplados com a premiação deverão quitar seus débitos para receber o prêmio. Os vale-compras sorteados somente podem ser gastos no comércio do município de Colinas.

Texto: Ascom Colinas