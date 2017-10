Campanha sorteia R$ 400

Foi realizado na quarta-feira (11), às 10h, no colégio Municipal de Ensino Fundamental João Batista de Mello, o 4º sorteio da campanha de arrecadação fiscal “Forquetinha Minha Cidade Meu Comércio”.

Conforme Leocádia Marcundi Stumm, chefe de Tributação e Arrecadação, foram sorteados entre os alunos cinco vales compras de R$ 80 cada. Os ganhadores foram Douglas H. Heinle (sorteado duas vezes), Luiz Fernando Purper, Gustavo H. Welter e Welinton Kilderi Assolini.

Segundo ela, o objetivo da ação é conscientizar os estudantes e a população quanto a importância de fazer as compras no comércio da cidade e exigir o cupom fiscal. “Ajuda a aumentar a arrecadação e coíbe a sonegação”, enfatiza.

O consumidor terá direito a uma cautela para cada R$ 50 em compras. São válidos os cupons ou notas fiscais, todas oriundas do comércio, indústria e prestadores de serviços do município a partir do dia 1º de janeiro. A troca de notas é efetuada no Centro Administrativo, de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h ou na escola. O próximo sorteio ocorre no dia 12 de dezembro. Na ocasião serão sorteados mais cinco prêmios de R$ 400 para o público em geral e mais seis prêmios de R$ 100 para os alunos.

Texto: Ascom Forquetinha