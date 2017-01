Campeonato Aberto de Verão Languiru inicia nesta sexta-feira

A partir das 19h30min desta sexta-feira (13), a bola vai rolar no gramado dos campos 1 e 2 da Associação dos Funcionários da Languiru. A rodada de abertura do 37° Campeonato Aberto de Verão Languiru, tradicional certame da região, promete oferecer bons jogos, música de qualidade e lazer. Para começar com o “pé-direito”, ocorrerão 10 partidas na noite desta sexta-feira, culminando com os shows da banda Brilha Som e DJs Maurinho e Cris Neguer. Lembrando que o acesso ao camping da Associação é gratuito.

No Futebol Sete a competição deste ano contará com 44 equipes divididas nas categorias Força Livre, Sub-20, Feminino, Master e Veterano. Já no Bolão o campeonato contará com a participação de seis equipes e inicia às 20h desta sexta-feira. Organizado pela Beti Bola Eventos Esportivos, representada por Jair Welter “Pivi” e Gilberto Antônio Frigo “Beti”, o certame conta com o apoio de integrantes da diretoria da Associação dos Funcionários da Languiru. Como de costume, todas as modalidades gratificarão as melhores equipes com prêmios em medalhas, troféu e valores entre R$ 800 e R$ 3.000.

O carnê de jogos já está disponível no site da associação (www.associacaolanguiru.com.br) ou com os organizadores do evento. Os campeões serão conhecidos até o final do mês de março.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Languiru