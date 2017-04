Campeonato Amador terá oito equipes

Ocorreu recentemente a reunião com os representantes das equipes interessadas em participar do 33º Campeonato Municipal de Futebol Amador de Encantado, no Centro Administrativo. Na ocasião oito equipes confirmaram sua participação na competição que será organizada pela Liga Encantadense de Futebol Amador (LENFA), com apoio da Administração Municipal, através da Secretaria de Educação e Cultura.

As oito equipes se enfrentarão em turno único na primeira fase, classificando-se os quatro primeiros para a fase semifinal. Ficou estabelecido que o Campeonato será disputado apenas por atletas considerados do município, que se encaixem em pelo menos um, dos seguintes requisitos: ter nascido em Encantado, ter comprovante de quitação eleitoral, comprovante de residência ou comprovante de trabalho no município, há pelo menos quatro meses. Valor do ingresso masculino R$3 e feminino R$2.

A rodada de abertura está prevista para o dia 07 de maio, com os seguintes confrontos:

Rodada 01 Data 07/05 – Início dos jogos às 13h30min e às 15h30min

UNIÃO BARRENSE X UNIÃO DE PALMAS INTERNACIONAL B. C X HOOLYGANS/CAN LAGO AZUL/CFM X OURO VERDE CRUZEIRO X JUVENTUDE/SÃO JOSÉ CAMPO – LAGO AZUL CAMPO – LAJEADINHO

Texto: Ascom Encantado