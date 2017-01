Campeonato Municipal de Areia inicia hoje

Hoje (27), às 19h15min, inicia mais uma edição do Campeonato Municipal de Areia. Cinco equipes de vôlei e nove equipes de futebol estão inscritas na competição que será realizada na Praça dos Pássaros. A premiação será em medalhas e troféus.

No vôlei se inscreveram Amigos do Imhoff; Whatsapp; Água Mineral; Academia Life e Galos. No futebol, as equipes são as seguintes: Penetras; Juventude; Academia; Tigers; Sobrahmus; Lobos F. C.; Cartel do Corvo; E. C. Tupi; Villa F. C.

O pontapé inicial será dado pelas equipes de vôlei. Às 19h15min, Amigos do Imhoff enfrentam Whatsapp e logo em seguida Água Mineral joga contra Academia Life. Após o vôlei, no futebol, Penetras disputa com o Juventude; Academia enfrenta o Tigers e Sobrahmus joga contra o Lobos F.C.

Texto: Ascom Colinas