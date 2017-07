Candelária é o quarto município a receber condomínio com ordenha robotizada da Dália Alimentos

O quarto empreendimento que fará uso da ordenha com robôs VMS DeLaval, será inaugurado pela Dália Alimentos no município de Candelária, no Vale do Rio Pardo. A entrega oficial do empreendimento ocorrerá no dia 27 de julho, às 14h30min. O condomínio recebeu investimento de R$ 5,6 milhões, recurso aportado pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Em Candelária, o condomínio está localizado em Linha Boa Vista, numa área com dez hectares, e já recebeu parte do rebanho leiteiro, totalizando, atualmente, 105 vacas lactantes com uma produção de 2,7 mil litros de leite/dia. A capacidade total é para alojar 262 animais e, segundo a equipe técnica da cooperativa, todos estão tendo boa adaptação na instalação com regime de confinamento. O restante do rebanho será alocado no pavilhão gradativamente.

As vacas são ordenhadas por robôs da marca DeLaval, importados da Suécia, o que configura o projeto com alta tecnologia empregada. Mas o diferencial está no modelo associativo empregado em cada um dos quatro condomínios, que une famílias em torno de um negócio, tornando a atividade leiteira lucrativa, viável e rentável, evitando, ainda, o êxodo rural.

Os demais condomínios estão localizados em Nova Bréscia, Roca Sales e Arroio do Meio, no Vale do Taquari. O Projeto Associativo de Produção Leiteira com Ordenha Robotizada da Dália Alimentos busca reunir produtores em um empreendimento de produção associativa e visa ao aumento da produtividade e da renda dos associados. Os produtores são sócios do condomínio e responsáveis pela alimentação e aquisição das vacas. A participação destes produtores se dá por meio da aquisição de cotas, de acordo com o número de animais que estes alojarão.

Texto: Ascom Dália Alimentos