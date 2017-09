Canto de Viola e Festival de Música Sertaneja recebe inscrições até dia 4

As inscrições para os interessados em participar do 18ª Canto de Viola e 9º Festival de Música Sertaneja – de 6 a 12 anos – já estão abertas. Para se inscrever, basta ir até a Secretaria Municipal de Cultura e Esportes, com sala no Parque do Chimarrão, ou no Mercado Herval até o dia 4 de outubro. As inscrições são gratuitas.

O evento ocorre no dia 6, no Ginásio de Esportes Santa Luzia de Linha Herval, a partir das 20h. O secretário de Cultura e Esportes, Saul Zart, salienta que já foram feitas mais de 20 inscrições até o momento. “O evento já é tradicional, é uma maneira de dar visibilidade para os artistas do município e região”, destaca Zart.

O Canto de Viola e o Festival de Música Sertaneja têm como objetivo principal resgatar os valores culturais dos cantores de moda de violão que são comuns no interior do município e, em especial, em Linha Herval, além de unir a comunidade em torno de um projeto cultural que valoriza os talentos musicais da localidade, da região e do estado.

Além disso, as duplas inscritas são responsáveis por comercializar dez ingressos – na categoria infantil, apenas cinco cartões -, com valor de R$ 7 antecipado e R$ 10 na hora. Serão premiados os vencedores de 1º, 2º e 3º lugar de cada uma das três categorias: profissional, amador e infantil.

Categoria profissional

1º lugar – R$ 400

2º lugar – R$ 350

3º lugar – R$ 300

Categoria amador

1º lugar – R$ 250

2º lugar – R$ 200

3º lugar – R$ 150

Categoria infantil

1º lugar – R$ 125

2º lugar – R$ 100

3º lugar – R$ 75

Texto: Ascom Venâncio Aires